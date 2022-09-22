Son dakika haberleri... İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE CENK ÇELİK'İ SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİNİN EDİRNE'DE SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLMESİ

ÜMRANİYE'de Cenk Çelik'i silahla vurduğu şüphesiyle aranan Özgür B. yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Şüpheli yakalandıktan sonra Edirne'de sağlık kontrolüne getirildi.

Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı.Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Edirne'de sağlık kontrolüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.