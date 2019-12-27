Cenk Eren 'den "Selda Bağcan Şarkıları" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cenk Eren 'den 'Selda Bağcan Şarkıları' - Son Dakika Magazin

Cenk Eren 'den "Selda Bağcan Şarkıları"

6 saat önce

Usta sanatçı Selda Bağcan' ın birbirinden güzel şarkılarını yeniden yorumlayan Cenk Eren'in "Selda Bağcan Şarkıları" ismini taşıyan yeni albümü tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda satışta.

Cenk Eren 'den

Usta sanatçı Selda Bağcan' ın birbirinden güzel şarkılarını yeniden yorumlayan Cenk Eren'in "Selda Bağcan Şarkıları" ismini taşıyan yeni albümü tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda satışta…


Cenk Eren, 'Repertuvar' serisinde bu kez 'Selda Bağcan Şarkıları'nı yorumladı.


"Repertuvar Selda Bağcan" albümünün yapımcılık ve prodüktörlüğünü Selda Bağcan üstlendi. Usta sanatçının 10 şarkısına yer verilen albümde Cenk Eren, Selda Bağcan ile bir şarkıyı da düet olarak seslendirdi.


Cenk Eren "Önceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Allah ömür ve sağlık sıhhat versin sevgili Selda Bağcan ile düet yapabildim. Bu albümün de bendeki yeri çok ayrı olacak" cümleleriyle duygularını ifade ediyor.

Selda Bağcan, Cenk Eren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:44 
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