Son Dakika Haberleri: Cenk Eren emekli oldu
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Cenk Eren emekli oldu

1 saat önce

Ünlü şarkıcı Cenk Eren Bağkur'dan emekli oldu.

Cenk Eren emekli oldu, System.String[]
Ünlü şarkıcı Cenk Eren Bağkur'dan emekli oldu. Şarkıcı emeklilik haberini ve aldığı maaşı twitter hesabından duyurdu.

Cenk Eren, twittwer hesabından emekli olduğunu açıkladı. Eren, "Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun, sırtın yere gelmez ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık" dedi.

Şarkıcı Eren ayrıca geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve emeklilere ramazan ve kurban bayramında verilen bayram ikramiyesinden yararlanarak bin Türk Lirası ikramiye alacak. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
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