Cenk Eren emekli oldu
1 saat önce
Ünlü şarkıcı Cenk Eren Bağkur'dan emekli oldu.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren Bağkur'dan emekli oldu. Şarkıcı emeklilik haberini ve aldığı maaşı twitter hesabından duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Cenk Eren, twittwer hesabından emekli olduğunu açıkladı. Eren, "Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun, sırtın yere gelmez ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık" dedi.
Şarkıcı Eren ayrıca geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan ve emeklilere ramazan ve kurban bayramında verilen bayram ikramiyesinden yararlanarak bin Türk Lirası ikramiye alacak. - AYDIN
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