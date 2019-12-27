Cenk Eren, Selda Bağcan ve Zara'dan müzik ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cenk Eren, Selda Bağcan ve Zara'dan müzik ziyafeti - Son Dakika Magazin

Cenk Eren, Selda Bağcan ve Zara'dan müzik ziyafeti

6 saat önce

ALBÜM KUTLAMASICenk Eren, "Repertuvar" adlı albüm serisinin yeni halkası "Selda Bağcan Şarkıları" için usta sanatçının 10 eserini yorumladı.

Cenk Eren, Selda Bağcan ve Zara'dan müzik ziyafeti, System.String[]

ALBÜM KUTLAMASI


Cenk Eren, "Repertuvar" adlı albüm serisinin yeni halkası "Selda Bağcan Şarkıları" için usta sanatçının 10 eserini yorumladı. Eren, albümün çıkışını kutlamak için önceki akşam Beyoğlu'ndaki Akbabalı Meyhane'de yemek daveti verdi. Geceye Selda Bağcan ve Zara da katıldı.


BÜYÜK ONUR


Selda Bağcan, Zara ve Cenk Eren, "Adaletin Bu mu Dünya" ile "Gönül Dağı" türkülerini birlikte okuyarak geceye renk kattı. Bağcan'a teşekkür eden Eren, "Bütün dünyanın saygısına mazhar olmuş bir ustanın şarkılarını söylemek, onunla düet yapmak büyük onur" dedi.

Selda Bağcan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:44 
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