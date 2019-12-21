Cenk Gökalp: Yunus parkları yaklaşık 10 bin kişinin istihdamına katkı sağlıyor - Son Dakika

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, "Parklarımız, çalışanların aileleriyle birlikte dolaylı ve doğrudan katkı sağlayan tedarikçiler, partnerler, hizmet sağlayıcılar da dikkate alındığında yaklaşık 10 bin kişinin istihdamına katkı sağlamaktadır" dedi.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, yunus parklarının, ülkeye getirdiği turist potansiyeli ile turizmde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Gökalp, bu parkların aynı zamanda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdam açısından da ülkeye değer kattığını ifade etti. Yunus parklarının milyonlarca dolar ticari hacim oluşturduğunu kaydeden Gökalp, bunun yanı sıra istihdama da katkı sağlandığına dikkat çekti. Gökalp, parkların yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu ifade ederek, " Türkiye'de toplam 75 deniz memelisinin mutluluğuna ve konforuna yönelik istihdam sağlıyoruz. Parklarımız, çalışanların aileleriyle birlikte dolaylı ve doğrudan katkı sağlayan tedarikçiler, partnerler, hizmet sağlayıcılar da dikkate alındığında yaklaşık 10 bin kişinin istihdamına katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğini destekleyerek, istihdam sayımızı her geçen yıl artırdık" dedi.

Eğitici ve çevreci bir misyonla hareket eden yunus parklarının, aynı zamanda KDV ve kurumlar vergisi olmak üzere devlete sağladığı katkının da göz ardı edilemeyeceğini belirten Gökalp, Türkiye'de bulunun pek çok yunus parkının sosyal sorumluluk kapsamında bugüne kadar binlerce özel kişiyi ücretsiz olarak etkinliklerine dahil ettiğini de belirtti.