Cenk Gönen'den sert açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Gönen'den sert açıklama! - Son Dakika Spor

Cenk Gönen'den sert açıklama!

6 saat önce

İspanya'da Malaga macerası sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cenk Gönen, Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer olma sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

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İspanya'da Malaga macerası sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cenk Gönen, Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer olma sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.


Cenk Gönen, siyah beyazlı takımdan ayrılışına dair, "Yeni sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.


İşte Cenk Gönen'in açıklamasının tamamı:


"Benim Beşiktaş'tan neden ayrılmak zorunda kaldığımı tam olarak bilmeyen ve bilmesine rağmen anlayamayanları aklı selim olmaya davet ediyorum. Ayrılma niyetim olsa sözleşmem biterken neden 4 sene daha yeni sözleşme imzalayayım? Yani sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım.Beşi·ktaş benim rahmetli babamın takımıdır. Ben abimle çocukluğumuzda Beşiktaş maçlarında gol attığımızda oturduğumuz yeri bile deği·şti·remezdi·k uğur için.. Hiçbir şey göründüğü gi·bi· değil bu hayatta. Bir gün yeniden nasip olur inşallah o kutsal forma... Olmasa da o şanlı formayı 5 sene terletmek hayatım boyunca hep gururla anacağım en güzel anım.. Beşiktaş ile farklı şekilde anılmak beni· fazlasıyla üzüyor. Herkese sevgi ve saygılar...

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:10 
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