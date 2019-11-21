Son Dakika Haberleri: Cenk Gönen: Messi'yle aynı koridordaydım, inanılmaz bir duygu
Son Dakika Spor Cenk Gönen: Messi'yle aynı koridordaydım, inanılmaz bir duygu - Son Dakika Spor

Cenk Gönen: Messi'yle aynı koridordaydım, inanılmaz bir duygu

7 saat önce

Lig Radyo'da Haluk Kesim'e konuk olan Cenk Gönen, Malaga'da neden istediği performansı yakalamadığını açıkladı.

Cenk Gönen: Messi'yle aynı koridordaydım, inanılmaz bir duygu, System.String[]

Lig Radyo'da Haluk Kesim'e konuk olan Cenk Gönen, Malaga'da neden istediği performansı yakalamadığını açıkladı. Omzundan yaşadığı sakatlıktan dert yanan kaleci, "Malaga'ya 3 senelik proje olarak gitmiştim ama omzmdan sakatlandım. Ameliyatın ardından 1 sene tedavi gördüm. Omzum iyileşti ama bu kez de Malaga maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. En çok kazanan oyuculardan biri olarak 6 ay boyunca maaş alamadım" dedi.


"Sözleşmeyi ben feshettim"


Malaga'dan gönderildiğine dair oluşan algının yanlış olduğunu söyleyen Cenk, durumu şöyle özetledi: "Maaşım ödenmeyince kulübe ihtar çektim. Sonra da sözleşmemi tek taraflı olarak feshettim. Türkiye'den ve yurt dışından gelecek teklifleri değerlendireceğim"


"Ustalık dönemindeyim"


Kariyeri için yeni planlarına değinen oyuncu, "Şu an ustalık dönemindeyim. Faydalı olabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. Rüştü Reçber'den sonra La Liga'ya giden ikinci Türk kaleci olmanın gururunu yaşadım ancak talihsiz zamanlar geçirdim. Mesela Barcelona maçında kadrodaydım. Messi'ye karşı oynayamadım ama onunla aynı koridordaydım, inanılmaz bir duygu" dedi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Lionel Messi, Cenk Gönen, Malaga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:56 
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