Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine başkan Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci başkan Kamil Köseoğlu ile futbolcu Cenk Gönen katıldı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cenk Gönen'in Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Cenk Gönen'in tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" dedi.