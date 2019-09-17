Cenk İldem'in hayali olimpiyat şampiyonluğu

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp güreş hayatını sonlandırmak istediğini söyledi.

Grekoromen stil 97 kiloda olimpiyat kotası alan Cenk, yaptığı açıklamada, en büyük arzusunun olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Son dört yılın en zor dünya şampiyonasıydı. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın vizeleri burada veriliyordu. Benim de bir olimpiyat hayalim vardı. Tek hayalim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp güreş hayatıma son vermek." ifadelerini kullandı.

"O yüzden benim için burası çok önemliydi." diyen Cenk, şunları kaydetti:

"Kendi adıma zor bir sezon geçirdim. 1,5 yıl önce başıma gelen olaylar oldu. Bir çocuğun emekleyerek yürümesi gibi her şeye tekrardan başladık. Çok şükür en azından dünya üçüncüsü oldum, boş dönmüyorum. Aynı zamanda olimpiyat kotasını aldık. Eksiklerimizi gidereceğiz. Tokyo'da özlem duyduğumuz altın madalyaya kavuşacağız inşallah."