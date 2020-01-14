Cenk intihara kalkışıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cenk intihara kalkışıyor! - Son Dakika Magazin

Cenk intihara kalkışıyor!

6 saat önce

Cenk, yapılan drama terapisi ile vicdanının sesini dinler.

Cenk intihara kalkışıyor!, System.String[]

Cenk, yapılan drama terapisi ile vicdanının sesini dinler. Kendisine ızdıraplı bir hayat yaşatan sırrı içinden söküp atıyor. Herkes bu itiraftan dolayı büyük bir şaşkınlık yaşar. Cenk, bu itirafın babası Agah Bey tarafından anlaşılacağını düşünürken kendisine yüklenen bir baba ile karşılaşır. İtiraftan sonra kalbinin rahatlayacağını sanan Cenk hala sıkıntı çekmeye devam eder. Düştüğü durumun ağır travmasını yaşadığı sırada korumanın belindeki silah dikkatini çeker. Karar verir ve hamlesini yapar. Silahı bir çırpıda alarak kafasına dayar. Köşk halkı ikinci şoku yaşar. Agah, sözlerin Cenk'i kararından döndürmeye yemediğini görür. İleri atılarak silahı almaya çalışır. İtiş kakış sırasında silah patlar ve Cenk yaralanır...


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

53 yıl önce aynı anda 9 kişiyi öldüren "Çine Canavarı" hayatını kaybetti
Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya isyan etti: Keşke ben ölseydim Kenan İmirzalıoğlu: Gülsüm'ü düşünürken kendimi ona dua ederken buldum Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı: Babam okula gitmediğimi öğrendiğinde beni balkondan atacak sandım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 18:31:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenk intihara kalkışıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]