Son Dakika Haberleri: Cenk Koray kabri başında anıldı
Son Dakika Spor Haber

Cenk Koray kabri başında anıldı

1 saat önce

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Cenk Koray, vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı.

Cenk Koray kabri başında anıldı, System.String[]
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Cenk Koray, vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden merhum Cenk Koray için anma töreni düzenlendi. Vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine Başkan Fikret Orman çelenk gönderirken, törene Genel Koordinatör Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Cenk Koray'ın ailesi ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL
Beşiktaş Spor Kulübü, Karacaahmet, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu Eljif Elmas, Fenerbahçe tarihine geçti ama Süper Lig rekorunu kıramadı Tecavüz davasında flaş gelişme! Ronaldo için karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cenk Koray kabri başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]