Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener'den flaş itiraflar!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şener, "Gerekli açıklamaları yaptık. Fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum.