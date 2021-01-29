Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu! - Son Dakika

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu!

29.01.2021 10:57
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu!, System.String[]

Eski manken Demet Şener ile Cenk Küpeli 2019'yılında evlendi. Cenk Küpeli ile Demet Şener boşandı ama düğünde giyilen damatlıkla ilgili kavga bitmedi. İşte ayrıntılar...

Cenk Küpeli, "Damatlığın parasını ödemedi" diye ekrana çıkıp demeç veren modacı Emre Bakar'a 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, "Cenk Küpeli nikahta giydiği damatlığın parasını ödemedi" diye açıklamalar yaptı, ardından ekrana çıkıp "6 ay oldu hala paramı alamadım" dedi. Modacı olayın ardından da 9 bin 350 liralık alacağı için icra takibi başlattı.

Cenk Küpeli, icra borcunu ödeyip dosyanın kapanmasını sağladı. Ancak modacının ekrana çıkıp açıklamalar yapmasına çok bozuldu. "Yalan beyanlarda bulundu, itibarımı zedeledi" diyerek modacıdan davacı olan Küpeli, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, Bakar'dan 40 bin TL'lik manevi tazminat talep etti.

Cenk Küpeli- Demet Şener'in boşanmalarındaki en büyük etken, Küpeli'nin çocuk isteği olmuştu. Başlarda iş insanının çocuk isteğine olumlu bakan Şener, daha sonra iş hayatına dönerek kendi markasını kurmasıyla bu kararından vazgeçmişti.

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu!
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu!

Demet Şener, Cenk Küpeli, İcra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli mahkemeye başvurdu! - Son Dakika Magazin


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