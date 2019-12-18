Cenk Laleci: "9 maçlık yenilmezlik serimizi..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Laleci: '9 maçlık yenilmezlik serimizi...' - Son Dakika Spor

Cenk Laleci: "9 maçlık yenilmezlik serimizi..."

6 saat önce

Bursaspor maçı hazırlıklarını Çavuş Tesisleri'nde sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Laleci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cenk Laleci:

Bursaspor maçı hazırlıklarını Çavuş Tesisleri'nde sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Laleci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Takımın ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığına dikkat çeken Laleci, " Adanaspor'dan 3 puan alarak alt takımlarla aramızdaki puan farkını iyice açtık. Bu da bizi çok rahatlattı. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan yolumuza böyle devam edeceğiz." diye konuştu.


Ligin 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bursaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Cenk Laleci, "Bu hafta çok zorlu bir Bursaspor maçı var. Sistemi oturmuş bir takımla oynayacağız. Bursaspor'u iyi analiz ettik. Oyun şeklini futbolcularımıza aktarıp, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Artık devrenin tamamlanmasına iki maç kaldı. İçeride Bursaspor, dışarıda ise Altınordu maçlarımız var. Bu iki maçtan da galip ayrılarak devre arasına moralli girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Adanaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:36 
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