Son Dakika › Spor › Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum - Son Dakika Spor
Cenk Laleci: Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum
6 saat önce
Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını ifade eden Laleci, "Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor.
Koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle herkesin evlerinde çalıştığını ifade eden Laleci, "Verdiğimiz programı tüm futbolcularım uyguluyor. Hatta fazlasıyla çalışanlar var. Elbette sahada yaptığımız antrenmanlar çok daha farklı. Ancak şu an tedbiri elden bırakamayız. Elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Her oyuncumu titizlikle takip ediyorum. Analizler yapıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Bu süreci sağlıklı atlatacağız. Personelimiz ve teknik ekibimiz de iyi durumda. Kimsede bir problem gözükmüyor. En kısa sürede futbola dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:27
Son Dakika Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı