Son Dakika Haberleri: Cenk Laleci: "Puanlar aldıkça taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır..."
Son Dakika Spor Cenk Laleci: 'Puanlar aldıkça taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır...'

Cenk Laleci: "Puanlar aldıkça taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır..."

7 saat önce

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen sarı-lacivertli takım sezona, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile başladı.

Cenk Laleci:

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen sarı-lacivertli takım sezona, teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile başladı. İlk hafta deplasmanda Giresunspor'dan 3 puan almayı başaran Menemenspor, daha sonraki 4 maçta ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.


Yönetim, teknik direktör Kurşunlu ile Ligin 5. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yollarını ayırdı.


Takımın yeni teknik direktörü ise sarı-lacivertli takımda uzun yıllar futbol oynayan ve son olarak kulübün sportif direktörlük görevi üstlenen Cenk Laleci oldu.


Menemenpor, teknik direktör Laleci ile çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.


Cenk Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca formasını giydiği, birçok başarısına imza attığı takımda teknik direktörlük görevi yapmanın kendisi için onur verici olduğunu söyledi.


Ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Laleci, şöyle konuştu:


"Sezon öncesi belediye başkanı ile takımın onursal başkanı Tahir Şahin arasındaki tartışmalar bizi de etkiledi. Kaos ortamı oldu, bu dönemde maliyeti düşük oyuncularla yolumuza devam etmeye çalıştık. O zor günlerde futbolcular kenetlendi sadece Menemenspor'un başarısını düşündü. Göreve geldikten sonra aldığımız puanlarla takımın havası değişti."


Her maça final maçı havasında hazırlandıklarını anımsatan Laleci, yarın da lider Cesar Grup Ümraniyespor'u ağırlayacaklarını dile getirdi.


Ümraniye müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Laleci, "3 puan için mücadele edeceğiz. Sakatlığı devam eden Can Berk Aydın'ın dışında eksiğimiz yok. Puanlar aldıkça taraftarlarımız tribünleri dolduracaktır. Takımımızın performans grafiği yükseliyor. Bu yılki hedefimiz ligi tanımak. Ligde kalırsak bu sene bizim için çok daha iyi olacak. Alta bakmaya gerek yok çünkü devamlı üst sıraları kovalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:10 
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