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Cenk Laleci: "Yeni sezonda yine iddialı olacağız..."
6 saat önce
Tarihlerinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan genç teknik adam, "Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen ara sona erince kalan 6 haftada Play-Off için final maçları oynayacağız. İlk yılımız olmasına rağmen üst sıraları zorladık, hedefimiz de bitmiş değil.
Tarihlerinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan genç teknik adam, "Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen ara sona erince kalan 6 haftada Play-Off için final maçları oynayacağız. İlk yılımız olmasına rağmen üst sıraları zorladık, hedefimiz de bitmiş değil. Ancak yeni sezonda yine iddialı olacağız. Menemenspor her zaman en iyiyi amaçlayacak. Bu sezon koronavirüs salgını yüzünden tatsız geçti. Önceliğimiz insan sağlığı. Tüm kulüplerin planları bozuldu. Ancak bu zor günleri de futbol camiası olarak atlatacağız. Yeter ki hiçbir vatandaşımız sağlığından olmasın. Yeni sezon için bizler hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu hafta sahaya inip kalan maçlar için idmanlarımıza başlayacağız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:31
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