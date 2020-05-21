Cenk Özkacar'a teklif yağıyor! Süper Lig, İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa...

Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyu, Süper Lig'den 6 takımın yanı sıra İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa'dan ekiplerin takip ettiğini belirtti.



Takım olarak Süper Lig'e odaklandıklarını kaydeden Bozok, "Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay'da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk'in gelişimi ve Altay'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.



