Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası - Son Dakika

Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası

Pandemiden sonra bütçelerinde ciddi küçültmelere gitmek zorunda kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, çareyi altyapıda ve genç oyuncularda arıyor.

Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası, System.String[]

Pandemiden sonra bütçelerinde ciddi küçültmelere gitmek zorunda kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, çareyi altyapıda ve genç oyuncularda arıyor. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya gelen iki güzide kulüp, bu sezon da Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti. Bu düellonun üçüncü ayağında ise Altay forması giyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar bulunuyor.


Asist Analiiz'de yer alan habere göre; Türkiye'den içinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu tam 9 kulüp Cenk ile ilgilenirken, yurtdışından da 3 Alman kulübünün devrede olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in bizzat aradığı ve Galatasaray'a transfer olmasını istediği de gelen bilgiler arasında.


Cenk Özkacar kimdir?


Futbola Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapan Cenk, 1.90 boyunda. Sol ayaklı bir stoper olmasıyla birlikte fizik gücünü de iyi kullanıyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 705 dakika sahada kaldı.



Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:24 

Son Dakika Spor Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa'da koronaya yakalanan 2 futbolcunun yeni test sonuçları belli oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek 19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun 17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak         
20:46
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek         
18:52
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 20:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenk Özkaçar için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]