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Cenk Tosun'a yeni hoca!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın koltuğu sallanıyor.

Cenk Tosun'a yeni hoca!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın koltuğu sallanıyor.


Son olarak Norwich City'ye 2-0 kaybedilen maçın ardından günleri sayılı olduğu konuşulan Portekizli teknik adamın yerine göreve getirilmesi muhtemel isimler bile belli olmaya başladı.


Mirror'a göre; Marco Silva'dan boşalacak teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı deneyimli çalıştırıcı David Moyes.


2002 ile 2013 yılları arasında Everton'ı çalıştıran 56 yaşındaki teknik adam, sonrasındaki Manchester United, Real Sociedad, Sunderland ve West Ham maceralarında başarılı olamamıştı.


Everton, 13 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle yalnızca 14 puan toplayabildi ve 15. sırada ye alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fabio Alves Da Silva, Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:21 
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