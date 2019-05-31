Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
27 dakika önce
A Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun, kadrodan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:10 Kaynak: İHA
A Milli Takım'da Yunanistan
maçında sakatlanan Cenk Tosun
, kadrodan çıkarıldı. Dün oynanan ve millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren Yunanistan hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı. Bugün tetkik ve muayeneleri gerçekleştirilen Cenk Tosun'un sol diz çapraz bağlarında darbeye bağlı zorlanma ve ödem tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.
(İHA)
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