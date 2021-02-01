Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da

01.02.2021 01:05

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

Siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan Cenk Tosun:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

İngiltere'den özel bir uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Cenk Tosun'a ailesi de eşlik etti.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu, heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a geldiğimde duyduğum heyecanın aynısını yaşıyorum. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum. Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve taraftarlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın, her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğimin sözünü veriyorum."

Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da
Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da

Cenk Tosun, Beşiktaş, İstanbul, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika Spor


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