Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? - Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?

30.01.2021 22:48

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın 2 yıl önceki tweetini alıntılayan Tosun, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" paylaşımını yaptı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş'a dönüşünün sinyalini verdi.

Golcü futbolcu, Twitter'da ise Beşiktaş'ın 2018'de Everton'a transferi sürecinde yaptığı, "Bu asla veda değil Tosun Paşa! Bir gün yeniden buluşacağız!" açıklamasını alıntılayarak, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" paylaşımında bulundu.

Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?

BEŞİKTAŞ, KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK

Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

22,5 MİLYON AVROYA EVERTON'A TRANSFER OLMUŞTU

Cenk Tosun, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız? - Son Dakika Spor


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