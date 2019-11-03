Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı
Son Dakika Spor Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

7 saat önce

1Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı.

Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı, System.String[]

1

Milli futbolcu Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon ilk golüne imzayı attı.

Premier Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Everton, sahasında Tottenham ile 1 - 1 berabere kaldı. Goodison Park'ta oynanan maçta konuk takım 63'üncü dakikada Dele Alli ile öne geçerken, skora dengeyi getiren gol 90+7'nci dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Karşılaşmaya 68'inci dakikada dahil olan milli futbolcu, takımına son dakikalarda 1 puanı getirirken, bu sezon ilk golünü de kaydetmiş oldu.Bu arada Tottenham'da Heung-min Son'un müdahalesi sonrası Andre Gomes'in ayağında kırık oluştu. Heung-min Son, pozisyonda kırmızı kart görürken yaşanan sakatlık sonrasında göz yaşlarına hakim olamadı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 05:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]