Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı
Son Dakika Spor Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı

6 saat önce

Everton, ligin 11. hafta kapanış maçında Goodison Park'ta Tottenham'ı ağırladı.

Cenk Tosun bu sezon ilk golünü attı, System.String[]

Everton, ligin 11. hafta kapanış maçında Goodison Park'ta Tottenham'ı ağırladı. Konuk ekip, Dele Alli'nin 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.


Maça 68. dakikada dahil olan milli oyuncu Cenk Tosun, 90 7. dakikada takımına beraberliği getiren golü atan isim oldu.


Mücadelenin 78. dakikasında Heung-Min Son'un müdahalesi sonrası Evertonlı Andre Gomes'in ayak bileği kırıldı. Pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan Son, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Bu sonuçla Everton puanını 11'e, Tottenham ise 13'e çıkardı. Milli oyuncu Cenk Tosun, bu sezon ligde ikinci kez forma giyerken, ilk golünü attı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:02 
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