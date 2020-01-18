Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi! - Son Dakika Spor

Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi!

41 dakika önce

Milli futbolcu Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Cenk Tosun'un golü 3 puana yetmedi!, System.String[]

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Crystal'da milli futbolcu Cenk Tosun mücadeleye 11'de başladı. Konuk ekip, ilk yarıyı Cenk'in 39. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi takım, 82. dakikada Sergio Agüero'nun golü ile eşitliği yakaladı. Müsabakanın 87. dakikasında yine sahneye çıkan Agüero takımını 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Crystal, Palace Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maç böyle sona erdi.

10 GOLE ULAŞAN 4. TÜRK FUTBOLCU OLDU

Müsabakada 81 dakika sahada kalan Cenk, yeni takımı ile ikinci maçında golle tanışmış oldu. Milli futbolcu ayrıca Mustafa İzzet, Tuncay Şanlı ve Tugay Kerimoğlu'nun ardından Premier Lig'de 10 gole ulaşan 4. Türk futbolcu oldu.

Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:58 Kaynak: İHA
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