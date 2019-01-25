Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun Crystal Palace Yolunda

Cenk Tosun Crystal Palace Yolunda

2 saat önce

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a bir diğer Premier Lig ekibi olan Crystal Palace talip oldu.

Cenk Tosun Crystal Palace Yolunda, System.String[]
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'a bir diğer Premier Lig ekibi olan Crystal Palace talip oldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan başarılı futbolcu Cenk Tosun'a Crystal Palace talip oldu. BBC'de yer alan haberde, Palace yetkililerinin Tosun'un kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi. Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında. Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Everton, Cenk Tosun, Crystal Palace, Güncel
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