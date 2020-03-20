Cenk Tosun da "Evde kal" furyasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun da 'Evde kal' furyasına katıldı - Son Dakika Spor

Cenk Tosun da "Evde kal" furyasına katıldı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un formasını giyen milli futbolcu Cenk Tosun, herkesi evde kalmaları konusunda uyardı.

Cenk Tosun da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un formasını giyen milli futbolcu Cenk Tosun, herkesi evde kalmaları konusunda uyardı.

Sakatlığından dolayı Crystal Palace ile kiralık sözleşmesini fesheden ve tedavilerine Liverpool kentinde devam eden Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Herkesi evinde kalmaya davet eden Cenk Tosun, koltuk değnekleriyle birlikte bulunduğu bir fotoğrafını paylaşarak, "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten (Gülerek)" ifadelerini kullandı.


Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:47 Kaynak: DHA

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