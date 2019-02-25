Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Derbi Mesajı
1 saat önce
Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi.
Beşiktaş
'tan Premier Lig ekibi Everton
'a transfer olan Cenk Tosun
, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi. Tosun 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullandı. Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe
derbisi öncesinde de Beşiktaş'a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.
(Bozhan Memiş/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı Taraftarlar, "Fenerbahçe Kümeye" Tezahüratında Bulundu
Beşiktaşlı Taraftarlardan Shinji Kagawa'ya Destek
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye Attığı Golden Sonra Sevinmedi
Beşiktaş, 3 Bin 82 Gün Sonra Derbide Penaltı Kazandı