Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Destek

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Destek

18 dakika önce

Premier Lig ekiplerinden Everton'da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu.

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a Destek, System.String[]
Premier Lig ekiplerinden Everton'da 14 numaralı formayı terleten milli futbolcu Cenk Tosun, mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor'a anlamlı bir destekte bulundu. Tosun, Everton'da ilk maçında giydiği formayı imzalayıp Eskişehirspor'a gönderdi ve en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi. Mali sıkıntıların yanında Spor Toto 1. Lig'de de sancılı bir süreçten geçen Eskişehirspor'da çözüm arayışları sürüyor. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-kırmızılı ekibe golcü oyuncu Cenk Tosun'dan destek geldi. Yıldız oyuncu Eskişehirspor'un bu zor durumuna kayıtsız kalmadı ve anlamlı bir davranış sergiledi. Kulüpten alınan bilgilere göre, milli maçta Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'un maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini duyunca, Everton takımıyla çıktığı ilk maçta giydiği formayı imzalayarak siyah-kırmızılı ekibe gönderdi. Başarılı futbolcu formasının kulübe en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi.

(Çağatay Gür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Everton, Cenk Tosun, Eskişehirspor, Güncel
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