Son Dakika › Güncel › Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Crystal Palace forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Crystal Palace forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıktı. Bu olayın ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun, deneyimli çalıştırıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz" cümlelerini kurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek