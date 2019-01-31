Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj

Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj

19 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 23 numaralı formayı terleten Cenk Tosun, 23 numaranın yeni sahibi Kagawa'ya bol şans dilerken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin" ifadelerine yer verdi.

Cenk Tosun'un bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

Everton, Shinji Kagawa, Cenk Tosun, Spor
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