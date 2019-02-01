Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj
1 saat önce
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.
Everton
'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun
, Beşiktaş
'ın yeni transferi Shinji Kagawa
için bir mesaj yayınladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı. Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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