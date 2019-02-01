Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj

Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj

1 saat önce

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.

Cenk Tosun'dan Kagawa'ya Mesaj, System.String[]
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı. Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

Everton, Beşiktaş, Cenk Tosun, Güncel
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