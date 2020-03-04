Cenk Tosun'dan kötü haber - Son Dakika

Crystal Palace forması terleten milli yıldız Cenk Tosun, dizinden sakatlandı. 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli golcü, EURO 2020'de ay-yıldızlı formayı giyemeyecek.

Türkiye A Milli Takımı'na bir kötü haber de Cenk Tosun'dan geldi. A Milli Takımı'nda Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlıklarına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Cenk Tosun da eklendi. İdmanda dizinden sakatlanan yıldız futbolcunun 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

(İHA)