Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun Everton'u ipten aldı
Son Dakika Spor Cenk Tosun Everton'u ipten aldı

Cenk Tosun Everton'u ipten aldı

7 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Tottenham karşında 90+7'de attığı golle takımına beraberliği getiren Cenk Tosun, Everton'u son anda kurtardı.

Cenk Tosun Everton'u ipten aldı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Tottenham karşında 90+7'de attığı golle takımına beraberliği getiren Cenk Tosun, Everton'u son anda kurtardı.


İngiltere Premier Lig'de Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında Dele Alli ile Tottenham öne geçerken, karşılaşma son dakikalar bu skorla gitti. 68. dakikada Theo Walcott'un yarine oyuna giren Cenk Tosun, Everton'u sırtlayan isim oldu. Uzatmalarda sahneye çıkan Tosun, 90+7. dakikada Lucas Digne'nin asistinde ağları sarsarak takımını ipten aldı. Sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kalan Everton, 1 puanı kaptı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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