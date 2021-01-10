Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım - Son Dakika

Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım

10.01.2021 16:12

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun 357 gün sonra takımıyla gol sevinci yaşarken, golden sonra yaptığı kurt işareti İngiltere'de büyük tepkilere neden oldu. Milli golcü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada siyasi bir amaçla öyle bir işaret yapmadığını ve sadece teşekkür için ellerini havaya kaldırdığını belirtti.

357 gün sonra gol sevinci yaşayan Cenk Tosun'un golden sonra yaptığı hareket İngiltere'de gündeme oturdu. Ülkücü işareti yapmakla suçlanan Tosun "Sevincimin siyasi anlamı yok" dedi.

İngiltere takımı Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun (29), 357 gün sonra gol sevinci yaşadı. Rotherham United'a attığı ikinci gol de VAR tarafından iptal edilen futbolcunun gol sonrası yaptığı el işareti ülkede karışıklığa sebep oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kurt işareti yaptığı ifade edilen Tosun'un bir daha Everton forması giymemesi gerektiğini ifade ettiler.

Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım

,"SADECE TEŞEKKÜR İÇİN ELLERİMİ HAVAYA KALDIRDIM"

Konu ile ilgili Liverpool Echo gazetesine konuşan milli futbolcu, "Kurt işareti yapmadım ve hatta Türkiye'de kurt işareti yapan bir grup olduğunu bile bilmiyorum. Sadece Allah'a teşekkür için ellerimi havaya kaldırdım" ifadelerini kullandı.

İnternet sitesi The Athletic, kulüp yetkililerinin Tosun'la konuştuğunu, futbolcunun yaptığı işarette herhangi bir siyasi anlam olmadığını ifade ettiğini bildirdi.

Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım

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Son Dakika Spor Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım - Son Dakika Spor


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