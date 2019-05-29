Cenk Tosun: "Her zaman hazır olmayı hedefliyorum"
1 saat önce
- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun'un gelişi Cenk Tosun'un basın toplantısı ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:43 Kaynak: AA
- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun'un gelişi
Cenk Tosun'un basın toplantısı ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.
Guti'den flaş karar! Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın
Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!