Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun: "Her zaman hazır olmayı hedefliyorum"
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Cenk Tosun: "Her zaman hazır olmayı hedefliyorum"

1 saat önce

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun'un gelişi Cenk Tosun'un basın toplantısı ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun'un gelişi
Cenk Tosun'un basın toplantısı ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.
Cenk Tosun: Her zaman hazır olmayı hedefliyorum
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:43 Kaynak: AA
Şenol Güneş, Cenk Tosun, Spor
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