Son Dakika Haberleri: Cenk tosun için katar iddiası
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Cenk tosun için katar iddiası

20 dakika önce

Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a Katar ekibi Al Gharafa'nın talip olduğu ve önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı iddia edildi.

Cenk tosun için katar iddiası, System.String[]

Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a Katar ekibi Al Gharafa'nın talip olduğu ve önümüzdeki günlerde teklif yapılacağı iddia edildi.

Milli futbolcu Cenk Tosun için İngiltere'den önemli bir iddia ortaya atıldı. SkySports'un haberine göre önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Everton'a çok büyük bir teklif yapacak olan Katar kulübü Al Gharafa, Cenk Tosun'a da 3 yıllık bir sözleşme önerecek. 5'inci haftası geride kalan Premier Lig'de bu sezon süre alamayan 28 yaşındaki oyuncu, Everton'ın son olarak ligde oynadığı Bournemouth maçında da kadroya girememişti. Everton'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Moise Kean transferinden sonra Cenk Tosun'un takımda süre bulma şansı iyice azaldı. Cenk Tosun bu sezon sadece kupa mücadelesinde 16 dakika forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

Katar'da transfer dönemi 30 Eylül'de sona erecek.


Cenk Tosun, Everton, Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:03 Kaynak: DHA
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