"Cenk Tosun" isimli dana 17 bin liraya alıcı bekliyor - Son Dakika

Karabük'te, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkarılan "Cenk Tosun" isimli 700 kilogramlık dana, 17 bin liraya alıcısını bekliyor.

Eflani ilçesine bağlı Göller köyünde besicilik yapan İsmail Kuzu'nun beslediği dana, ismiyle dikkati çekiyor.

2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayarak G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş'ın başarısına 4 gol 2 asistle katkıda bulunan Cenk Tosun'un isminin verildiği 16 Ekim 2017'de doğan buzağı, bugün 700 kilograma ulaştı ve Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Besici Kuzu, AA muhabirine, uzun yıllardır hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığını söyledi.

"Cenk Tosun"un 16 Ekim 2017'de doğduğunu hatırlatan Kuzu, "Cenk Tosun ismini o dönem Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynadığı için verdim. Cenk Tosun ve takım çok iyi futbol oynuyordu. Beşiktaş gururumuzdu." dedi.

"Cenk Tosun" adını verdikleri danının canlı ağırlığının yaklaşık 700 kilogram olduğunu ifade eden Kuzu, tosunun 17 bin liraya alıcısını beklediğini sözlerine ekledi.