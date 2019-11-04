Bu sezon Premier Lig'de ilk golünü Tottenham karşısında 90+7. dakikada bulan ve takımına puanı getiren isim olan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından paylaşım yaptı.



Cenk, maç içinde bileği kırılan takım arkadaşı Andre Gomes için yaşadığı üzüntüyü belirtirken şu sözleri kullandı;



"Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 5-0 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız."