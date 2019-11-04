Son Dakika Haberleri: Cenk Tosun: "Keşke 5-0 kaybetseydik de..."
Son Dakika Spor Cenk Tosun: 'Keşke 5-0 kaybetseydik de...'

Cenk Tosun: "Keşke 5-0 kaybetseydik de..."

6 saat önce

Bu sezon Premier Lig'de ilk golünü Tottenham karşısında 90+7. dakikada bulan ve takımına puanı getiren isim olan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından paylaşım yaptı.

Cenk Tosun:

Bu sezon Premier Lig'de ilk golünü Tottenham karşısında 90+7. dakikada bulan ve takımına puanı getiren isim olan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından paylaşım yaptı.


Cenk, maç içinde bileği kırılan takım arkadaşı Andre Gomes için yaşadığı üzüntüyü belirtirken şu sözleri kullandı;


"Kazanırsın, kaybedersin ama böyle bir şey olunca hiçbir şeyin önemi yok. Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 5-0 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı. Biliyorum daha güçlü döneceksin kardeşim ve bu yolda biz senin daima yanında olacağız."

Cenk Tosun, Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:16 
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