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Cenk Tosun ocak ayında dönüyor

22 dakika önce

Milli takımda gösterdiği performansla yeniden ilk 11'e döneceğini düşünen Cenk Tosun hayatının şokunu yaşadı.

Cenk Tosun ocak ayında dönüyor, System.String[]

Milli takımda gösterdiği performansla yeniden ilk 11'e döneceğini düşünen Cenk Tosun hayatının şokunu yaşadı. Everton Teknik Direktörü Silva milli golcüyü kadro dışı bıraktı. Bu karardan sonra Cenk Tosun yeniden Türkiye'ye dönme kararı aldı.


Premier Lig ekibi Everton'da forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, takımının bu hafta oynadığı Bournemouth maçının kadrosunda da yer almadı. Moise Kean, Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison gibi yıldızların arkasında kalıp Everton'da ilk 11'e girmekte zorlanan Cenk Tosun, menajer Marco Silva tarafından Bournemouth maçının kadrosuna alınmadı.


Milli maçta gösterdiği performansla yeniden 11'e dönme hesapları yapan Cenk, teknik direktörü tarafından kadro dışı bırakıldı.


Her seferinde Avrupa'da oynamak istediğini dile getiren milli futbolcu bu kararın ardından gemileri yaktı.


Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 6 gol atabilen ve 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın da sakatlığı nedeniyle gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında bir golcü alarak gidermeyi hedefliyor.


Beşiktaş ilk tercihi Cenk Tosun. Everton'da forma giyen başarılı forvet, milli maçta attığı gol sonrasında Everton'da yeniden 11'e döneceğini umuyordu.


Fakat Portekizli teknik direktör Marco Silva, Cenk'i pazar günü oynanan Bournemouth maçında 11 değil, maç kadrosuna bile almadı.


Silva'nın bu kararı sonrasında büyük hayal kırıklığına uğrayan Cenk'in, Başkan Orman'ı arayarak dönmek istediğini söyledi.


Beşiktaş'ın devre arasında Cenk Tosun'u 1.5 yıllığına kiralamak için Everton'a teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.


Milli takımın forvetlerinden Cenk, Beşiktaş formasıyla 142 maçta tam 64 kez rakip fileleri havalandırdı, 13 de asist yapmayı başardı. Cenk Tosun, Everton formasıyla 44 resmi maçta sadece 9 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 13 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Fabio Alves Da Silva, Cenk Tosun, Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:55 
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