Cenk Tosun: 'Şampiyonluk adayım Trabzonspor'

Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Yarış Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve



Galatasaray arasında geçer" dedi. Skorer'e açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Trabzonspor kendini aştı. 2011'den bu yana şampiyonluğa çok oynamadı ama bu sezon Trabzonspor'u çok güçlü buluyorum. Benim favorim Trabzonspor" diye konuştu



SERGEN YALÇIN'IN İŞİ ZOR



Eski takımı Beşiktaş'ı da değerlendiren Cenk şunları söyledi: "Oyuncu kalitesi anlamında, maddi anlamda eski Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş arasında fark var. Sergen (Yalçın) hocanın işi kolay değil. Kendisi Beşiktaş'ın çocuğu. Zaman verilmeli. Sezon içinde gelmek de kolay değil. Gelecek sezon takımla kamp geçirdiğinde daha iyi işler yapacaktır. Bu sezon şampiyonluk zor gibi gözüküyor. Sergen Hoca ile Gaziantep'te çalıştım. Birlikte çalışmaktan zevk aldığım bir hocaydı..."



