Cenk Tosun: Sevincimiz buruk

Türkiye, 2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde karşılaştığı Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, ikinci devreye daha hırslı başladıklarını ifade ederek, "Gol pozisyonlarına girdik. Maçın hakimi bizdik. Defanstaki arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Arkadan gelip müdahale yaptılar penaltı yaptırmadan. Benim golüm kadar önemli onların müdahaleleri. Biraz şansla Allah'ın yardımıyla 1-0 galip gelmeyi bildik. Golden sonra biraz fazla sevindik. İçeri girince haber aldık. Çok üzüldük 8 tane şehit vermişiz. Ailelerine sabır diliyorum. Sevinçliyiz ama sevincimiz buruk. Her zaman askerimizin yanındayız. İnşallah bu operasyonlardan alınların akıyla çıkacaklarını biliyoruz. Fransa bizim için final maçı. Yendiğimiz ya da berabere kaldığımız takdirde şampiyonaya gideceğiz. 7 maçta 6 galibiyet aldık. Bu maçın analizini yapacağız. 3 gün sonra maçımız var. O maçta da her şeyimizi vermeye hazırız" dedi.