Cenk Tosun siftah yaptı - Son Dakika
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Cenk Tosun siftah yaptı

38 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 23'üncü haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken milli oyuncu Cenk Tosun, Crystal Palace adına ilk golünü kaydetti.

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İngiltere Premier Lig'in 23'üncü haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken milli oyuncu Cenk Tosun, Crystal Palace adına ilk golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 23'üncü haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace'yi ağırladı. Deplasman ekibi, 39'uncu dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester City, 82 ve 87'nci dakikalarda Agüero'dan bulduğu gollerle skoru 2-1 öne geçerken; Crystal Palace, 90'ıncı dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.Bu sonucun ardından Crystal Palace, üst üste 4'üncü beraberliğini alırken, puanını 30'a çıkarttı. Manchester City ise 3 maç aranın ardından puan kaybederken, puanını 48'e yükseltti.


Manchester City, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:00 Kaynak: DHA
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