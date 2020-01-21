Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin - Son Dakika Spor

Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin

14 dakika önce

Cenk Tosun, attığı bu golle takımı Crystal Palace'ı Manchester City deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.

Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin, System.String[]

Cenk Tosun, attığı bu golle takımı Crystal PalaceManchester City deplasmanında 1-0 öne geçirmişti. İlk kez Palace formasıyla 11 başlayan Cenk, bu kafa vuruşu ile ilk golünü atmıştı.


Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla attığı ilk golü, daha önce görülmemiş bir kamera açısıyla izleyin...


Manchester City, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:22 
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