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Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin
14 dakika önce
Cenk Tosun, attığı bu golle takımı Crystal Palace'ı Manchester City deplasmanında 1-0 öne geçirmişti.
Cenk Tosun, attığı bu golle takımı Crystal Palace'ı Manchester City deplasmanında 1-0 öne geçirmişti. İlk kez Palace formasıyla 11 başlayan Cenk, bu kafa vuruşu ile ilk golünü atmıştı.
Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla attığı ilk golü, daha önce görülmemiş bir kamera açısıyla izleyin...
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:22
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