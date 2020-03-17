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Cenk Tosun'un EURO 2021 paylaşımı sosyal medyayı salladı!
6 saat önce
Crystal Palace antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve EURO 2020'de forma giyemeyecek olan Cenk Tosun, turnuvanın corona virüsü sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından moral buldu.
Crystal Palace antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve EURO 2020'de forma giyemeyecek olan Cenk Tosun, turnuvanın corona virüsü sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından moral buldu.
Milli golcümüz, lakabından yola çıkarak Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Tosun Paşa'dan bir sahne paylaştı.
Cenk Tosun'un bu renkli paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.
???? Cenk Tosun'dan EURO 2021 paylaşımı!pic.twitter.com/YSCEeCgllf
— Spor Arena (@sporarena) 17 Mart 2020
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:49
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