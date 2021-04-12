Cenk Tosun'un sağ dizindeki tendonlar ameliyat ile onarıldı

Siyah-beyazlı kulüpten milli golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Beşiktaş 'ın dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun 'un sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildiği ve operasyonla bu bölgenin tamirinin yapıldığı açıklandı.

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