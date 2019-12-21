Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu - Son Dakika Spor

Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi.

Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik direktörle 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ancelotti, "Premier Lig'e tekrar dönmekten ve bu tarihi kulübün parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Everton, Ancelotti'nin teknik direktörlük kariyerindeki 10. takımı olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Napoli, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint-Germain Almanya'da Bayern Münih ve İngiltere'de Chelsea'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, kariyeri boyunca 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupa kazandı.

Milli oyuncu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, 5 Aralık'ta Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.

Cenk Tosun, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı
Dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini'ni turizme açıldı Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Son Dakika Haberleri
21:35 Akhisarspor - Boluspor (EK FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:34 Galatasaray (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:26 Bafetimgi Gomis attı, El-Hilal'a yetmedi - Son Dakika Spor
21:26 Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı - Son Dakika Spor
21:18 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
19:44 Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Son Dakika Spor
19:36 Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]