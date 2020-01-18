Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı - Son Dakika Spor

Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı

27 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Cenk Tosun yeni takımındaki ilk golünü Manchester City deplasmanında attı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

Londra ekibi, Etihad Stadı'nda Manchester City'nin konuğu oldu.

Crystal Palace, Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Sergio Agüero 82 ve 87. dakikalarda ağları sarsıp takımını öne geçirse de Fernandinho'nun 90. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 2-2

Milli oyuncu Cenk Tosun, geçen hafta transfer olduğu Crystal Palace'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı ve 81. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı.

Arsenal ile Sheffield United yenişemedi

Günün diğer maçında Mesut Özil'in forma giydiği maçta Arsenal, Emirates Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Martinelli'nin 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da Sheffield United'da John Fleck 83. dakika ağları sarstı ve maç 1-1 sona erdi.

Manchester City, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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