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Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan kadını, Sahil Güvenlik kurtardı

8 dakika önce

MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan kadını, Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]
MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, saat 16.03'te, 1.5 mil açıktaki Cennet Adası'nda bir kadını akrep soktuğu ihbarı geldi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botunda bulunan sağlık ekipleri sahilde oturan Sevda Ercan'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından bota alınan Ercan, Marmaris Yat Limanı'na getirilmesinin ardından hazır bekletilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Marmaris, Güncel
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